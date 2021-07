Esperança do Sul registra o 13° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Esperança do Sul registrou nessa quarta-feira (14), o 13° óbito em decorrência da Covid-19. A vítima é uma mulher de 36 anos que estava internada na UTI Covid do Hospital de Caridade de Três Passos e veio a óbito às 7 horas de hoje.

Esperança do Sul tem 16 casos ativos de Coronavírus e 01 caso suspeito aguardando resultado laboratorial.

A Administração Municipal, através da Secretaria de Educação de Esperança do Sul lamentou a morte através de nota.

A APAE de Três Passos também emitiu nota de pesar, já que a vítima era aluna da escola especial.

Confira a nota na íntegra:

Comunicamos com pesar o falecimento de nossa aluna JOICE IVETE KOTT, ocorrido no dia 14/07/2021 às 7h, no Hospital de Caridade de Três Passos, aos 36 anos de idade.

Dói muito dizer-lhe adeus, mas resta o consolo de saber que a sua marca neste mundo nunca desaparecerá.

Aos familiares, as condolências da APAE de Três Passos.

Fonte: MB Notícias

