Três Passos: Ronda Covid notifica dois restaurantes e bar por descumprimento das medidas contra propagação do Coronavírus

Foto: Prefeitura de Três Passos

A Administração Municipal de Três Passos com o intuito de coibir aglomerações e a propagação da Covid-19, instituiu no dia 28 de maio, o Ronda Covid, informando que novos procedimentos seriam tomados contra infratores que descumprissem as leis do decreto Estadual e Municipal.

Equipes formadas por fiscais, Brigada Militar (BM) e Polícia Civil (PC) estão realizando rondas em restaurantes, bares, lanchonetes, campos de futebol, sorveterias e similares, bem como via pública, onde estão sendo averiguados se os mesmos estão infringindo as regras do Decreto 050, sob pena de sanções, a fim de evitar o descumprimento de protocolos, sendo que a ouvidoria acompanha os casos através do recebimento de denúncias e repassa as demandas aos setores responsáveis.

O grupo de fiscalização atua com mais intensidade de quinta-feira à domingo, e até agora mais de 27 termos circunstanciados foram lavrados contra civis, os quais responderão administrativamente. Nesta última semana, dois restaurantes e bar foram notificados e diversas rondas em via pública foram executadas.

Fonte: Prefeitura de Três Passos

