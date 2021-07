Três Passos: Polícia investiga circunstâncias de tentativa de homicídio ocorrida em Padre Gonzáles

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Brigada Militar atendeu a uma ocorrência de homicídio tentado, no início da madrugada de segunda-feira (12), em fato ocorrido em uma residência na Rua Antônio de Souza Neto, no bairro de Padre Gonzáles, em Três Passos.

Após ser acionada, a guarnição da BM chegou ao local e encontrou a vítima, uma mulher de 51 anos de idade, caída na área da casa, com um ferimento na perna direita, proveniente de disparo de arma de fogo. No local também estavam sua mãe e o seu pai. A vítima então foi socorrida para atendimento no Hospital de Caridade.

De acordo com informações colhidas pela nossa reportagem, a Polícia Civil está realizando diligências para apurar o fato. O autor do disparo já foi identificado e estão sendo realizadas oitivas de testemunhas.

A vítima será ouvida após receber alta hospitalar.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

