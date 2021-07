Fábrica da Pirelli fecha as portas no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Após 45 anos, a conceituada fábrica de pneus Pirelli, encerrou a sua produção na fábrica de Gravataí, indo definitivamente para cidade de Campinas-SP, uma perda para todos nós.

A unidade de Gravataí, produzia pneus para motos, e em 2019 foi anunciado o processo de transferência da unidade. Desde então, foram dispensados cerca de 850 colaboradores, a empresa destacou que passou a proporcionar treinamento para os colaboradores a fim de auxiliar na recolocação no mercado, incentivo financeiro por tempo de serviço e extensão do plano de saúde por seis meses. As informações são da colunista Giane Guerra da GZH.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Ficou uma estrutura enorme que poderá ser usada por outra fábrica que possa a vir se instalar na cidade ou para uma unidade logística, pois Gravataí está se destacando nesse ramo nos últimos tempos e tem atraído diversas empresas do seguimento.

Fonte: Gaúcha ZH e Gravataí 24 Horas

Curtir isso: Curtir Carregando...