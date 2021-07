Como fica o tempo nesta quarta-feira?

Compartilhar Pin 0 Compart.

O sol aparece entre nuvens com períodos de nublado a encoberto nesta quarta-feira na maior parte do Rio Grande do Sul, mas a nebulosidade que já aumentou ontem deverá ter um incremento ainda maior.

Uma frente fria começa a ingressar pelo Oeste e o Sul do Estado com chuva, em alguns locais já cedo, mas, especialmente, da tarde pra noite de hoje. Não se descarta que a instabilidade possa alcançar até pontos do Centro gaúcho e da Grande Porto Alegre no fim do dia.



Com mais nuvens, o resfriamento noturno será menor e o dia começa ameno. As máximas seguem acima da média histórica de julho. As máximas ficam entre 20°C e 23°C na maioria das cidades, mas com aquecimento maior em pontos da Metade Norte.

Na região Noroeste a chuva deve chegar entre o final desta quarta e começo da quinta-feira. Isto fará a temperatura despencar, trazendo muito frio para sexta-feira.

MetSul Meteorologia

