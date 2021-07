Briga de presidiários termina com um morto e feridos em Erechim

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Júlio Mocellin/AU

Um preso morreu e outros três resultaram feridos em uma briga no pátio seguido de intervenção de agentes prisionais e policiais militares. A ocorrência foi na tarde de terça-feira(13), momentos depois da ocorrência de um arremesso bem sucedido, supostamente de drogas. Até 17hs, momento do fechamento desta reportagem, a Susepe não havia publicado nenhuma informação sobre os fatos e nem confirmado a ocorrência de uma morte no conflito.

Cerca de 20 homens do Batalhão de Choque de Passo Fundo, que estão em Erechim participando de uma operação da Brigada Militar, foram acionados e como estavam no 13BPM no momento, em poucos minutos se posicionaram no interior da casa prisional.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

As ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros removeram para atendimento médico quatro presos feridos e um deles teria entrado em óbito ao dar entrada no HST. O nome da vítima fatal não foi divulgado.

O responsável por fazer chegar dois pacotes ao pátio do presídio, no momento do banho de sol, foi detido momentos depois.

Fonte: Portal Auonline

Curtir isso: Curtir Carregando...