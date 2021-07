Acidente de trabalho deixa vítima fatal no interior de Condor

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Polícia Civil/reprodução

Um acidente de trabalho ocorreu na tarde dessa terça-feira (13), no interior do município de Condor. Durante a tarde, um silo de armazenamento de grãos teria desabado sobre uma mulher, proprietária do local.

Os bombeiros foram acionados para comparecer na localidade, mas enquanto se deslocavam, foram comunicados que familiares já estavam encaminhando a mulher para atendimento médico na cidade de Condor.

Segundo informações, a mulher que foi então encaminhada ao atendimento no hospital, não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil de Condor, sob o comando do Delegado Gustavo Fleury que está substituindo o Delegado Carlos Beuter por um período, instaurou o inquérito para investigar o caso, como o motivo que teria levado o silo a desabar.

Fonte: SB Comunicações

