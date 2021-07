Sicredi inaugura nova agência em Bom Progresso/RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nova instalação conta com design moderno e visa proporcionar mais conforto e comodidade aos associados de Bom Progresso, assim como promover os valores do cooperativismo

Atenta às necessidades de seus associados e buscando estar cada vez mais próxima, levando os benefícios de uma cooperativa de crédito nas cidades onde está presente, a Sicredi Raízes RS/SC/MG inaugurou a sua nova agência em Bom Progresso, nesta segunda-feira, 12 de julho.

O evento foi transmitido ao vivo através da página do Facebook da Cooperativa. Estiveram presentes no momento o presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG, Vitor Rizzardi, o vice-presidente Elvis Rossetto, o Diretor de Negócios, Eraldo Fassini, a Diretora de Operações, Aline Thiesen, o Secretário Municipal de Governo de Bom Progresso, Cláudio Pedrollo, além da gerente da agência local, Angela Patatt.

Projetada com um design moderno, que visa oferecer aos associados um atendimento mais personalizado, a agência oferece também uma experiência ainda mais colaborativa e apresenta aspectos da marca do Sicredi, fazendo com que o espaço da agência se torne também um local de proximidade e convivência entre os associados.

A agência está localizada na Avenida Castelo Branco, 1145, 210, no centro do município e possui 217 metros quadrados. O ambiente interno foi pensado para oferecer conforto, proximidade e interação entre os associados. O espaço, também também possuí espaço café e wi-fi disponível. Guarda-volumes estão disponíveis no hall de entrada para facilitar a mobilidade dos associados.

Ideal tanto para as transações financeiras quanto para os associados fazerem negócios, o novo espaço preserva a padronização nacional das agências do Sicredi, o que é fundamental para que a instituição financeira proporcione uma experiência única em todos os lugares do Brasil.

Para Angela Pattat, gerente da agência da Sicredi Raízes do município, “hoje o nosso trabalho é voltado ao associado, a realização dos seus sonhos. Quando realizamos esses sonhos, agregamos renda, geramos empregos e desenvolvemos a economia local”. Para ela, “a inauguração da nossa nova agência só é possível pois os associados acreditam na gente e no nosso trabalho, e é para realizar os seus objetivos com ainda mais proximidade e comodidade que abrimos as portas desse novo espaço”.

A cooperativa tomou todos os cuidados ao mudar a agência de endereço. Por conta do atual momento, o horário de atendimento na agência será de segunda a sexta-feira, das 09h às 10h para associados dos grupos de risco e das 10h às 12h e das 13h às 15h para demais associados, sempre atentando para as normas e medidas preventivas do Ministério da Saúde e demais órgãos oficiais.

E para estar cada vez mais à disposição de seus associados nesse momento de pandemia, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais, como o mobile e internet banking, redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp (51) 3358-4770.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

