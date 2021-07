Mulher de 47 anos, sem comorbidades é a 33ª morte em decorrência da Covid-19 em Santo Augusto

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS e Hospital Bom Pastor – AHBP, confirmaram na noite desta terça-feira (13), o 33º óbito por covid-19 em Santo Augusto.

A vítima é uma mulher de 47 anos e que não apresentava comorbidades. Ela internou no Hospital Bom Pastor no dia 10/06, foi intubada e transferida para o Hospital de Clínicas, na Cidade de Passo Fundo no dia 14/06, onde veio a óbito no final da tarde desta terça-feira, 13/07.

Santo Augusto tem hoje 52 casos ativos de Coronavírus e nenhum caso suspeito. Há 53 pessoas em monitoramento. O município apresenta três internações em virtude da doença.

Fonte: MB Notícias

