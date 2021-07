Logo após apedrejarem veículos na Freeway em Porto Alegre, adolescentes são apreendidos pela PRF

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Na madrugada de segunda-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois adolescentes que apedrejaram veículos na BR 290 (Freeway) em Porto Alegre.

Após receberem informações através do número de emergência 191 sobre dois homens que estariam apedrejando veículos transitando pela Freeway nas proximidades da Arena do Grêmio, os policiais iniciaram buscas na região.

Por volta das 2h, poucos minutos após as ligações, os PRFs encontraram os dois denunciados. Eles estavam caminhando próximo à rodovia com pedras nas mãos, e tinham as características repassadas pelas vítimas.

Uma delas, um homem de 35 anos, de Santana do Livramento, viajava com a mulher e a filha de 5 anos quando teve a coluna da Amarok que dirigia atingida por um bloco de concreto, que quebrou o parabrisa.

Assim como outras duas vítimas, o homem não parou no local, e ligou logo em seguida de um posto de combustível para o 191.

Os adolescentes, de 16 e 17 anos, foram conduzidos para o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente para registro da ocorrência. Eles não tinham antecedentes e disseram que jogaram pedras nos veículos por diversão.

PRF

