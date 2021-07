Ex-governador do RS José Ivo Sartori reage bem a tratamento de Covid, afirma esposa

Compartilhar Pin 0 Compart.

O ex-governador do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori (MDB), de 73 anos, “está reagindo bem” ao tratamento contra a Covid-19, disse a esposa, Maria Helena Sartori, ao G1 nesta segunda-feira (12). O político está internado desde quinta-feira (8) na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Sartori testou positivo para o coronavírus na quarta (7). O médico do ex-governador recomendou a internação por medida de precaução.

Secretário da Comunicação e chefe da Casa Civil no governo Sartori, o jornalista Cleber Benvegnú relatou ao G1 que o ex-governador está fazendo fisioterapia e que não apresenta sintomas da doença ou maiores complicações. “Deve evoluir bem nos próximos dias”, disse.

Segundo ex-primeira-dama Maria Helena Sartori, o marido já tinha de vacinado contra o coronavírus.

José Ivo Sartori foi governador do RS entre 2015 e 2018. Ele venceu as eleições de 2014, quando disputou o segundo turno contra o então governador Tarso Genro (PT), e perdeu as eleições de 2018 para Eduardo Leite (PSDB).

Antes de ocupar o Palácio Piratini, sede do Executivo gaúcho, Sartori foi prefeito de Caxias do Sul, na Serra, deputado federal, deputado estadual e vereador. Atualmente, o político não cumpre mandato.

