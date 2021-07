Redentora: Administração Municipal fiscaliza normas sanitárias e denúncias de aglomerações

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Redentora/divulgação

A Administração Municipal de Redentora, através da Fiscalização Municipal, tem realizado visitas de averiguação junto aos estabelecimentos comerciais, verificando a regularidade às normas sanitárias e de prevenção ao Covid 19, no cumprimento do Decreto Municipal 3.311/2021 de 21 de maio.

Nas últimas semanas, a Fiscalização Municipal também tem recebido denúncias e reclamações sobre aglomerações de pessoas no interior do Município, onde por vezes, as pessoas adentram nas lavouras, deixando muito lixo espalhado e pisoteio nas plantações.

Como as denúncias são feitas somente após os ocorridos, a Fiscalização Municipal tem realizado averiguações nos locais indicados, constatando o desleixo com o meio ambiente e o desrespeito à propriedade alheia. Além da preocupação com a proliferação do Covid 19, há também a preocupação com a reação por parte dos proprietários dessas áreas para defender a propriedade privada e o investimento aplicado para geração de renda da sua família.

A Fiscalização Municipal, com o auxílio da Brigada Militar e da Polícia Civil, tem efetuado intervenções em aglomerações de pessoas que não respeitam a determinação do distanciamento social no perímetro urbano.

No último dia 03 de julho houve a dispersão de mais de 200 pessoas que não respeitavam o distanciamento social, nas proximidades da Praça Redenção, por volta das 23h45min. No sábado passado, dia 10 de julho, o fato se repetiu, com mais de 180 pessoas, também nas proximidades da Praça.

As ações da Fiscalização Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde vão continuar todos os dias. O telefone (55) 99626 2408 continua disponível para possíveis denúncias.

Prefeitura de Redentora

