Paciente de 50 anos de idade é a 65ª vítima da Covid-19 em Três Passos

Mais duas mortes em razão da Covid-19 foram registradas em Três Passos, durante o final de semana, elevando para 65 o número de óbitos no município, nesta pandemia.

Uma paciente mulher, de 35 anos de idade, que estava há semanas lutando para se recuperar da infecção, acabou vindo a óbito, às 22h30min de sexta-feira, na UTI/Covid do Hospital de Caridade de Ijuí. O sepultamento de seu corpo aconteceu na manhã de sábado, no cemitério municipal de Três Passos. Este foi o 64º óbito no âmbito da pandemia.

O 65º óbito no município em razão do coronavírus foi confirmado na madrugada desta segunda-feira. Por volta de 1h30min veio a óbito um paciente homem, de 50 anos de idade, que estava internado na UTI/Covid do Hospital de Caridade de Três Passos. Ele apresentava comorbidades e já havia testado positivo para Covid-19. Seu corpo será sepultado às 14 horas, no cemitério municipal de Três Passos.

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a confirmação administrativa destes óbitos, por parte da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, para confirmar junto ao boletim epidemiológico, que será atualizado no final da tarde de hoje.

De acordo com o boletim divulgado no final da tarde de sexta-feira, Três Passos estava com 67 casos ativos da doença, 42 casos suspeitos (de pacientes que aguardam resultado laboratorial) e 243 pessoas recomendadas a cumprir isolamento domiciliar.

