Motocicleta é furtada em Tenente Portela

Uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD na noite de sábado para domingo, 11 de julho, no centro de Tenente Portela.

De acordo com a Brigada Militar, o proprietário compareceu na sede do pelotão e registrou a ocorrência do furto de sua moto de cor cinza placas MFW-8106. O fato ocorreu na rua Curitiba e a constatação do desaparecimento do veículo ocorreu por volta da 1h.

Segundo a BM, o dono da moto estava na casa da namorada e só percebeu o que havia ocorrido quando retornou ao endereço citado.

