Estados preveem toda população vacinada com 1ª dose em agosto

Foto: reprodução

Com o avanço do ritmo de vacinação contra a Covid-19, o Brasil assiste a uma espécie de “corrida de imunização”, com governadores acelerando calendários para que seus estados sejam os primeiros a completar a aplicação da primeira dose. Embora alguns governos estaduais não queiram fazer uma previsão, outros, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Pará, Amazonas e Roraima, estimam que toda a população adulta terá sido vacinada com pelo menos a primeira dose até o final de agosto.

O governo de São Paulo também deve anunciar a antecipação do calendário para agosto. A última projeção do estado era imunizar toda a população adulta com ao menos uma dose até 15 de setembro.

Nesta semana, o Brasil bateu o recorde de aplicação de vacinas em 24 horas. De terça (6) para quarta-feira (7), foram distribuídas 3.391.427 doses em todo o país, considerando a primeira, a segunda e a dose única. Foram, respectivamente, 2.390.026 imunizantes aplicados na primeira dose, 613.387 na segunda e 388.014 na dose única. O avanço do Plano Nacional de Imunização (PNI) tem contribuído para a antecipação dos calendários em todo o país.

A Anvisa autorizou na sexta-feira (9) a importação de 4 milhões de doses da Coronavac, o que também vai garantir a agilização do cronograma. Ao anunciar a compra, o governo paulista ampliou o horário de funcionamento de comércios e serviços e liberou as aulas presenciais a partir de agosto.

Fonte: Correio do Povo

