Conmebol publica protocolos e autoriza volta do público nos estádios

Foto: Conmebol

A Conmebol publicou neste domingo seus protocolos para a retomada de público nos estádios. A entidade vislubra o retorno gradual das torcidas às arquibancadas já a partir das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana – cujas partidas iniciam nesta semana. A entidade, porém, frisou que a decisão de autorizar ou não a entradados espectadores cabe a autoridades locais.

Em documento, a Conmebol recomenda a retomada com público reduzido – sem especificar o quanto menos da capacidade o estádio deve comportar – e respeitando o distanciamento. A entidade sugere para que, em um primeiro momento, sejam autorizados a ingressar nas tribunas apenas torcedores com o ciclo vacinal completo ou que tenham testado negativo, por RT-PCR, até 48 horas antes dos jogos. Esses dois públicos deveriam ser separados no estádio. Todos devem utilizar máscaras de proteção.

Por outro lado, a Conmebol não recomenda a entrada de menores de 18 anos, grávidas ou pessoas com comorbidades.

“A Conmebol considera que a volta paulatina do público é essencial para o desenvolvidmento do futebol sul-americano, motivo pelo qual, emcaso das autoridades nacionais permitirem, está autorizada a volta do público”, ressalta a entidade.

Inter e Grêmio têm partidas pelas oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, respectivamente, marcadas para Porto Alegre próxima semana. Consultado, o Governo do Estado disse que ainda não foi informado oficialmente sobre o assunto e que irá se posicionar quando isso ocorrer.

Fonte: Correio do Povo

