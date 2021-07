BM flagra festa com aglomeração de pessoas no interior de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.



Uma ligação anônima denunciou uma festa clandestina que ocorria na madrugada de domingo, 11 de julho, no interior de Tenente Portela. De acordo com a Brigada Militar, pelo menos 30 pessoas e 8 veículos foram avistados em via pública às margens da RSC-472 pela guarnição que atendeu a ocorrência de descumprimento de medida sanitária.

Conforme a BM, com a chegada dos militares a maioria dos envolvidos se dispersou, mas pelo menos 12 pessoas foram identificadas. Em suas defesas eles alegaram “terem ido ao local fazer uma confraternização que após 2 anos de isolamento por causa da pandemia não aguentavam mais ficar em casa”.

Segundo ainda a BM, não era respeitado o distanciamento, ninguém utilizava máscaras e era consumido bebida alcoólica no local.

Após assinarem um Termo Circunstanciado assumindo o compromisso de comparecer no Fórum, todos foram liberados.

