Armas são furtadas após loja ser arrombada no centro de Crissiumal

A Brigada Militar informou que uma loja foi alvo de arrombamento e furto de armas no centro de Crissiumal. O fato foi registrado no início da manhã do último sábado (10) em uma loja da Rua Guarita, centro da cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, no local, os policiais constataram que um dos vidros da vitrine da loja havia sido quebrado e, conforme o relato do proprietário, foram levadas uma pistola de CO2, marca Gamo, modelo PT80, calibre 4.5; e uma pistola de Airsoft, modelo VGGK, v307, 6 mm. Vizinhos teriam escutado um barulho por volta das 6h.

A loja não possui câmera de vigilância. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

