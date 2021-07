PRF atende acidente com morte em Santa Bárbara do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Por volta das 01h10 deste domingo (11), no km 386 da 285, em Santa Bárbara do Sul, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um grave acidente entre um automóvel e um caminhão. Uma pessoa morreu no local.

A PRF foi acionada para o atendimento de um acidente na BR 285 em Santa Bárbara do Sul. No local constataram uma colisão frontal entre um automóvel Fiat Uno emplacado em Saldanha Marinho e um caminhão de transporte de leite emplacado em Ibirubá.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Dos ocupantes do Uno, o condutor com 49 anos, morreu no local, e o passageiro, 61 anos, teve lesões graves. O condutor do caminhão, de 38 anos, teve lesões leves. Os feridos foram socorridos para o Hospital de Santa Bárbara do Sul.

O acidente ocorreu no momento em que o automóvel iniciou o contorno de uma curva e invadiu a faixa contrária, onde colidiu frontalmente com o caminhão.

Participaram do atendimento a PRF, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

PRF

Curtir isso: Curtir Carregando...