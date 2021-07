PRF atende acidente com lesões graves na BR 472 em Três de Maio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Por volta das 18h45 de sábado (10), no km 126,7 da BR 472 em Três de Maio, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente (colisão lateral sentido oposto) com um Toyota Corolla de Três de maio e duas motocicletas uma de São José do Inhacorá e outra de Crissiumal, que resultou duas pessoas com lesões graves.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital de três de maio.

Os veículos foram removidos ao depósito Detran e o registro foi realizado na DP de Santa Rosa.

PRF

