Mulher de 35 anos é o 64º óbito registrado por Covid-19 em Três Passos

Este é o 64º óbito por complicações da Covid-19 no município, no âmbito da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde de sexta-feira, Três Passos está com 67 casos ativos da doença, 42 casos suspeitos (de pacientes que aguardam resultado laboratorial) e 243 pessoas recomendadas a cumprir isolamento domiciliar.

