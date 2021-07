Suspeito de estupro de vulnerável em Pinheirinho do Vale é preso em Santa Catarina

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Polícia Civil

A Delegacia de Polícia de Palmitinho perdeu de forma preventiva na manhã da última quarta-feira (07/07), um indivíduo de 30 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável, fato ocorrido em 07/02/2021, no interior do município de Pinheirinho do Vale.

Em investigação realizada pela Polícia Civil de Palmitinho juntamente com agentes do Oeste Catarinense, descobriu-se que o foragido estaria escondido na casa de familiares, na cidade de Guaraciaba-SC. Agentes da polícia civil catarinense efetuaram a prisão do suspeito no Bairro Santa Teresinha, em Guaraciaba-SC, sendo conduzido posteriormente até a Delegacia de São Miguel do Oeste para realização dos trâmites legais.

Em decorrência da representação da prisão ter sido postulada e deferida pelo Poder Judiciário da Comarca do RS, o investigado foi conduzido por policiais civis de Palmitinho e Vicente Dutra até o Presídio Estadual de Frederico Westphalen onde permanecerá a disposição da justiça.

Fonte: Polícia Civil

