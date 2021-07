Mulher é indiciada pela polícia por tentativa de homicídio em Crissiumal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Polícia Civil/divulgação

A Polícia Civil remeteu ao poder judiciário, nessa quinta-feira (08), um inquérito policial instaurado para apurar uma tentativa de homicídio, crime que ocorreu no dia 14 de junho, em Crissiumal. Uma mulher foi indiciada.

O delegado de polícia, William Garcez, responsável pelas investigações, relata que na data referida, a mulher colidiu intencionalmente o seu veículo contra a motocicleta conduzida pelo seu ex-companheiro (vítima primária), no centro da cidade.

Como consequência desta ação, um homem que estava na calçada da via (considerado vítima secundária), foi atingido pela motocicleta, sofrendo lesões corporais graves.

Segundo Garcez, o procedimento agora segue para análise do Ministério Público.

O crime de tentativa de homicídio está descrito no art. 121, combinado com art. 14, inciso II, do Código Penal.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

