Força Tarefa de segurança alimentar realiza fiscalização no município de Inhacorá

Foto: MP/RS

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar fiscalizaram e autuaram nessa quinta-feira, 08 de julho, dois estabelecimentos no município de Inhacorá. Ao todo, uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados durante a ação, a maior parte em apenas um dos comércios.

Entre os principais problemas encontrados nos locais vistoriados, conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Segurança Alimentar, promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, estão produtos com prazos de validade vencidos ou sem prazos de validade, sem procedência, higienização precária, atividade industrial em área de comércio, venda irregular de produtos proibidos em comércios de alimentos, como medicamentos (antibióticos e antiinflamatórios), raticidas e desentupidores a base de soda cáustica.

A fiscalização em Inhacorá, realizada a pedido do promotor de Justiça de Santo Augusto, Eduardo Augusto Pohlmann, contou com a participação de servidores do Gaeco – Segurança Alimentar e representantes da Vigilância Sanitária Municipal, das Secretarias de Estado de Agricultura e de Saúde, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Fonte e fotos: MP/RS

