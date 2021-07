Coronel Bicaco registra o 32° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco confirmou na manhã desta sexta-feira (09), o 32° óbito por Covid-19.

A vítima é uma mulher de 54 anos, que teve diagnóstico positivo para Covid-19 no dia 16 de junho. Ela foi internada no Hospital Santo Antônio de Pádua em Coronel Bicaco e posteriormente transferida à UTI-Covid do Hospital de Cruz Alta, onde veio a óbito.

Coronel Bicaco tem neste momento 32 casos ativos de Coronavírus e quatro hospitalizações, sendo um paciente em leito clínico Covid no Hospital Santo Antônio de Pádua na própria cidade, um paciente em UTI-Covid no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, um em Hospital de Passos Fundo e outro em Santiago.

A Administração Municipal de de Coroenl Bicaco emitiu nota de pesar pelo falecimento.

Fonte: MB Notícias

