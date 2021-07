Derrubadas: Guarda-parques destrói acampamento de caça ilegal no Parque Estadual do Turvo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Parque Estadual do Turvo

As equipes de segurança e patrulhamento do Parque Estadual do Turvo em Derrubadas, descobriram e destruíram um acampamento, saleiros e cevas encontrados no interior do Parque nesta semana.

Durante patrulhamento de rotina, os guardas-parques encontraram uma trilha na mata que os levou para várias cevas e saleiros, inclusive um acampamento ativo usado pelos caçadores.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Os guardas-parques enfatizam que denúncias de caça no interior da unidade do Parque Estadual do Turvo são bem vindas, para que as ações criminosas de caça ilegal sejam combatidas.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...