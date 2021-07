Novo empreendimento em Tenente Portela deverá gerar 60 empregos diretos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Silva Atacarejo abrirá em Tenente Portela a sua quarta unidade. Obra começará nos próximos dias e inauguração está prevista para o início do próximo ano.

Um novo empreendimento está chegando em Tenente Portela. O anuncio ocorreu na manhã desta terça-feira, 6 de julho, em ato realizado no Gabinete do Prefeito. A boa notícia foi transmitida ao vivo pelo Facebook da prefeitura e teve a confirmação de que em breve o município receberá uma filial Silva Atacarejo. Esta será a quarta unidade da empresa. As outras estão situadas em Palmitinho, Frederico Westphalen e Seberi.

Os diretores anunciaram que inicialmente serão gerados 60 empregos diretos. Após o ato no Gabinete, autoridades e os responsáveis pelo empreendimento visitaram o terreno que abrigará as instalações. Trata-se de uma área localizada próxima ao trevo, na saída para Palmitinho. No local será edificado um prédio de três mil metros quadrados. As obras iniciam em breve e a meta é concluí-las até o final do ano.

Os investimentos no projeto são consideráveis. Na construção do prédio, o proprietário do terreno aplicará cerca de R$ 2,8 milhões. Na montagem da estrutura de móveis e equipamentos, a empresa estima outros R$ 1,8 milhão. Além disso, a aquisição de mercadorias deverá representar um aporte inicial de R$ 12 milhões.

Silva Atacarejo é uma empresa que comercializa produtos de hortifruti, de padaria e confeitaria, de açougue, de higiene e limpeza, de alimentos e de bebidas, além da linha de bazar. A intenção é dar inicio as atividades em janeiro de 2022. As admissões deverão começar no mês de novembro. A prioridade é contratar colaboradores que residem em Tenente Portela, segundo informou a assessoria de comunicação da prefeitura.

Estiveram presente, o prefeito Rosemar Sala; os secretários de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Siqueira; de Políticas Estruturas e Zeladoria e primeira-dama, Salete Sala; e de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias; o vereador, Luciano Berta Fellipin; e pela empresa, os diretores Éderson da Silva e Thales da Silva; o gerente Marcionei Pacheco; os colaboradores do departamento de marketing Marcionei Pacheco, Gian Rodrigues e Ivan do Amaral.



Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

