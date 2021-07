Idoso cai no golpe do nudes e perde R$ 7 mil em Santa Rosa

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um idoso aposentado que reside em Santa Rosa procurou a Delegacia de Polícia da cidade nesta terça-feira (6) para informar que estava sendo chantageado e já havia depositado R$ 7 mil. O fato se deu após uma jovem começar a trocar mensagens com ele via WhatsApp e compartilhar imagens. A menina chegou a fazer chamadas de vídeo para mostrar o corpo e o idoso também mostrou as partes íntimas.

Minutos depois um homem telefonou para o aposentado, dizendo que era pai da menina e que ela era menor de idade. O idoso, sentindo-se ameaçado, depositou R$ 7 mil. As ameaças continuaram, inclusive com o vídeo de um suposto policial. Os criminosos chegaram a pedir mais R$ 43 mil, quando a vítima procurou a Delegacia de Polícia e foi informado que se tratava de um golpe.

Fonte: Jornal Noroeste

