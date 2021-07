Homem é preso por furto à estabelecimento comercial em Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na noite de terça-feira (06/07/2021), a Brigada Militar foi comunicada sobre uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial no centro da cidade de Ijuí.

As guarnições do Policiamento Ostensivo do 29º BPM foram mobilizadas e deslocaram ao local, sendo que o indivíduo suspeito já havia fugido. Através das informações prestadas por populares sobre a direção tomada e suas caraterísticas, ele foi localizado e abordado na Rua Professora Olinda Enriconi, no Bairro Osvaldo Aranha.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

O suspeito foi identificado como sendo um homem de 33 anos, natural de Ijuí, com antecedentes criminais por desobediência, ameaça, furto qualificado, furto de veículo, roubo a estabelecimento de ensino, lesão corporal, violência doméstica entre outros crimes. Foi constatado que o acusado se encontrava na situação de foragido do sistema prisional.

Os produtos do furto foram apresentados pela própria vítima, após tê-los tomado das mãos do suspeito instantes antes da abordagem. Ela reconheceu acusado como sendo o autor do furto. Foi apreendido: 01 chave de fenda; 05 calças Jeans; 01 kit de esmaltes; 02 batons; 03 carteiras femininas; 01 pistola de cola quente e 01 notebook Samsung com carregador.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão a acusado que foi encaminhada até UPA para exames de praxe, sendo logo em seguida apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o material, onde foi feito o registro do fato e o delinquente encaminhado para a Penitenciária Modulada.

Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...