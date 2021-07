BM prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Catuípe

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na noite de terça-feira (06/07/2021), a Patrulha Rural da Brigada Militar de Catuípe recebeu denúncias de que havia um indivíduo portando arma de fogo, nas dependências de uma Cancha de Bocha localizada na Rua Amandio Zimmermann.

A guarnição deslocou a fim de averiguar o fato, e no local foi realizada abordagem do suspeito, o qual foi identificado como sendo um homem de 24 anos, natural de Catuípe, sem antecedentes criminais.

No interior do um veículo do suspeito foi localizado um revólver 357 de marca Taurus, modelo Tracker, municiado com 7 cartuchos. A arma estava registrada, no entanto o proprietário não possuía porte para a referida arma.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao acusado, que após os procedimentos de praxe, foi conduzido e apresentados na Delegacia de Polícia, onde foi feito o devido registro do fato.

