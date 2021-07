Agência do Banrisul em Três Passos não terá atendimento ao público nesta quarta-feira devido a caso de Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Alto Uruguai

A agência do Banrisul de Três Passos estará sem atendimento ao público nesta quarta-feira (07). Um dos servidores do banco testou positivo para Covid-19 e, para seguir os protocolos da pandemia de Covid-19, a agência foi sanitizada no final da tarde de terça-feira (06).

Nesta quarta-feira haverá apenas o atendimento via caixas eletrônicos, no espaço do autoatendimento. Os servidores que tiveram contato com a pessoa que testou positivo, terão de realizar teste e aguardar o resultado, para voltarem ao trabalho de atendimento ao público.

O Banrisul pede a compreensão dos clientes.

Rádio Alto Uruguai

