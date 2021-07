Acidente fatal envolve dois caminhões e um ônibus na noite de segunda em Rio Pardo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um grave acidente matou um motorista e feriu várias pessoas na noite desta segunda-feira, 5/7, na BR-471, em Rio Pardo/RS. A colisão, que envolveu dois caminhões e um ônibus, aconteceu por volta das 21 horas, perto do parque de exposições da Expoagro Afubra, em Rincão del Rey.

Colidiram frontalmente uma carreta e o coletivo. O envolvimento do outro veículo de carga ainda não está claro. O motorista do ônibus morreu no local e vários passageiros se feriram. O condutor foi identificado como Pedro Salvador Silveira de Oliveira, 52 anos. Ele seria morador do Passo d’Areia, em Rio Pardo.

A rodovia está completamente interrompida e deve ficar assim durante toda a noite, sendo liberada apenas na manhã desta terça-feira, (06).

