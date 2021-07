Acidente deixa motociclista ferido na RSC 472 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel Space Fox com placas de Vista Gaúcha e uma motocicleta, deixou o motociclista ferido na manhã desta terça-feira (06), em Tenente Portela.

A colisão ocorreu após o pórtico de entrada do município e pouco antes do trevo onde está localizado o totem do Grêmio no acesso a Tenente Portela na RSC 472.

Uma ultrapassagem mal sucedida pode ter sido a causa da colisão. O condutor da motocicleta foi conduzido pelo SAMU ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

A Brigada Militar de Tenente Portela atendeu a ocorrência e orientou o trânsito.

