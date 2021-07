Três Passos registra o 60° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Três Passos registrou o 60° óbito por Covid-19. A vítima é uma mulher de 63 anos que estava internada na UTI Covid do Hospital de Caridade de Três Passos e veio a óbito no domingo (04). Ela apresentava comorbidades.

Três Passos tem segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na sexta-feira, 81 casos ativos de Coronavírus e 70 suspeitos aguardando resultado laboratorial.

O município tem cinco internações em decorrência da Covid-19 no Hospital de Caridade, sendo um paciente na UTI Covid e quatro na Ala Covid da casa de saúde três-passense.

No final da tarde desta segunda-feira (05), um novo boletim epidemiológico será divulgado com os números atualizados da Covid-19 de sábado, domingo e de hoje no município.

Fonte: MB Notícias

