Homem é internado na UTI após ser esfaqueado no interior de Esperança do Sul

Um homem deu entrada no Hospital de Caridade, na madrugada de sábado, apresentando diversos ferimentos pelo corpo. De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo, de 36 anos, sofreu os ferimentos após uma briga, no interior do município de Esperança do Sul, na localidade de Barra Bonita.

Ele foi internado em leito de UTI. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.

Até o início da manhã desta segunda-feira, a vítima dos ferimentos ainda não havia sido ouvido pela Polícia Civil, justamente pelo quadro de saúde não permitir e por seguir hospitalizado. Agentes da delegacia de polícia de Três Passos estão investigando as circunstâncias do ocorrido.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

