Como será o tempo nesta semana?

O que a esta semana será diferente da última? A semana que passou foi marcada por uma das mais fortes massas de ar polar dos últimos anos que trouxe marcas abaixo de zero em diversos estados brasileiros, geada até no Pantanal e neve por três dias seguidos no Sul do Brasil, o que não ocorria desde a grande onda de frio de julho de 2000.

Já esta semana que começa não terá a influência de uma poderosa massa de ar polar e aí estará a principal diferença. Não vai deixar de fazer frio e haverá geada em algumas cidades no decorrer da semana, entretanto o frio não será tão intenso quanto o verificado durante a semana que passou.

As madrugadas seguem frias, mas as mínimas não são tão baixas e as marcas negativas se resumem a baixadas de locais de maior altitude. Além disso, as tardes devem ter temperatura predominantemente amena e agradável, em vários dias acima dos 20ºC, muito diferente da primeira metade da última semana que se deu com tardes muito frias com máximas em alguns municípios que ficaram abaixo dos 5ºC e, no caso de Porto Alegre, de apenas 9,5ºC na última terça-feira.

Quanto à chuva, a semana que passou teve precipitação entre segunda e quarta em parte do Rio Grande do Sul, o que explica ter nevado três dias seguidos no Sul do país, mas os volumes acumulados foram baixíssimos. Na que está começando sequer precipitação se espera na maior parte das cidades gaúchas.

A semana toda será sem registro de chuva em quase todo o Estado. Assim, o tempo firme vai predominar. Os pluviômetros, entretanto, poderão registrar alguns volumes ínfimos, mas não em razão de chuva ou garoa e sim devido ao orvalho.

Se espera uma alta frequência de nevoeiro e neblina nesta semana em diferentes locais do Rio Grande do Sul. A cerração não chega a ocorrer em todas as cidades, entretanto em alguns pontos pode tardar a se dissipar com o sol somente aparecendo à tarde.

