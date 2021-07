Mulher de 44 anos, sem comorbidades, é o 32° óbito por Covid-19 em Santo Augusto

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Bom Pastor comunicam o 32º óbito por Covid-19 em Santo Augusto. A vitima é uma mulher de 44 anos, que veio a óbito na noite de sábado, 03 de julho, às 22h40min.

Ela internou no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto no dia 08/06/21 e foi transferida no dia 10/06, às 22h40min para UTI Covid do Hospital Bom Pastor de Ijuí, transportada pelo SAMU em Máscara de Hudson, um dispositivo colocado sobre a traqueostomia do paciente para administrar o oxigênio.

A vítima não possuía comorbidades. O Hospital Bom Pastor de Ijuí só confirmou o óbito na tarde deste domingo, 04/07/21.

Santo Augusto tem hoje 74 casos ativos de Coronavírus e 10 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial.

Há ainda cinco internações em decorrência da Covid-19.

Fonte: MB Notícias

