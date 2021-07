Atenção Portela – Vacina para pessoas de 40 e 41 anos sem comorbidades nesta segunda-feira

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nesta segunda-feira, 5 de julho, segue a imunização contra a Covid-19 em Tenente Portela. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde desta vez o público alvo são pessoas de 40 e 41 anos de idade que não apresentam comorbidades.

A aplicação será no ESF-2 (o Postão) a partir das 8h até 11h e das 13h30 às 16h30.

Portelenses que já receberam a 1ª dose totalizam 7.532, a 2ª dose foram 3.922 e na dose única esse número é de 107 pessoas.

Tenente Portela aparece em 1º com 30.2% da população estimada que já recebeu as duas doses ou a dose única. Essa posição é referente aos municípios pertencentes a 2ª Coordenadoria Regional de Saúde com sede em Frederico Westphalen. Iraí na segunda posição com 26,6% da população vacinada e Três Passos com 25,1%, em terceiro na lista.

