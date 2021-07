Arma e dinheiro são apreendidos na Operação Hórus em Porto Xavier

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Ontem, sábado, 03 de julho, durante patrulhamento, o efetivo da operação Hórus visualizou um veículo Fiat Freemont, placas de Quaraí chegar em Porto Xavier, onde monitorou o mesmo.

O veículo ficou no município em torno de uma hora saindo pela BR 392 sentido Roque Gonzales, onde foi acompanhado pelo efetivo da Hórus. Foi abordado próximo ao trevo que dá acesso a cidade de Roque Gonzales.

Em revista veicular foi localizado dentro de uma madeira a quantia de R$ 140.600,00 e ainda dentro de um compartimento no banco do caroneiro foi localizado um revólver marcar Taurus calibre 357 municiado com 8 cartuchos intactos calibre 357.

O revólver possuía registro e o condutor possui CAC (caçador, atirador, colecionador). Diante disso, foi confeccionado o registro policial pela BM e os materiais foram apreendidos.

