Veículos colidem e uma pessoa fica ferida na RSC-472, em Tenente Portela

Veículos estavam na mesma direção quando se envolveram no acidente / Fotos: Sandro Medeiros – Portela Online

Dois veículos, ambos placas de Tenente Portela, se envolveram num acidente de trânsito na noite deste sábado, 3 de julho, na rodovia RSC-472 (Tenente Portela – Palmitinho).



Segundo informações coletadas pela reportagem do site Portela Online no local do acidente, os dois carros estavam na mesma direção quando o Prisma colidiu na traseira do Gol.



Uma passageiro do Gol precisou ser levada para o Hospital Santo Antônio para receber atendimento médico. Informações preliminares dão conta de que seu estado de saúde não é grave.



As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual de Santo Augusto. A Brigada Militar orienta o trânsito.





