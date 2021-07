Rio Grande do Sul recebe vacinas da Pfizer, Janssen e Astrazeneca neste sábado, 3 de julho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Nova remessa de vacinas Pfizer, desta vez com 136.890 doses, chegou a Porto Alegre neste sábado (3/7). O avião com o carregamento pousou à 0h10 no aeroporto da capital.

Os lotes serão distribuídos na segunda-feira (5/7), e estarão disponíveis para retirada pelas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) a partir das 13h30.

Ainda neste sábado (3) estão programadas as chegadas de 202.850 vacinas da Janssen, às 14h, e 186.750 doses da Astrazeneca, com pouso do avião previsto para às 17h55. O total enviado pelo Ministério da Saúde em três voos somará 526.490 unidades.

As Astrazeneca deverão ser utilizadas para a segunda dose, por isso não serão distribuídas de imediato às CRS. As da Janssen ainda não há previsão de distribuição, pois depende de definição da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), entre Estado e representantes de municípios.

Até a noite da sexta-feira (2/7), o Rio Grande do Sul já vacinou com pelo menos a primeira dose 54,4% de toda a população acima de 18 anos, e 21,7% está com o esquema vacinal completo, sendo um dos Estados brasileiros que mais aplicou a vacina contra a Covid-19.

Texto: Ascom SES

Edição: Secom

