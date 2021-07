Brigada Militar flagrou diversas aglomerações na cidade de Três Passos

Compartilhar Pin 0 Compart.

O início da madrugada deste sábado (03/07), foi marcado por diversas aglomerações em estabelecimentos comerciais e nas ruas da cidade de Três Passos.

Por volta da 00h30 aproximadamente 60 pessoas estavam aglomeradas em um restaurante, sem fazer uso de máscaras, com música ao vivo, som alto, dançado, contrariando as medidas sanitárias de segurança, sendo autuado o estabelecimento pela fiscalização municipal e também pela Brigada Militar.

Também por volta da 01h30 cerca de 100 pessoas estavam aglomeradas em frente a um posto de combustíveis, ouvindo som alto, e contrariando todas as orientações sanitárias de controle da COVID-19.

Com a chegada da Brigada Militar, em conjunto com a fiscalização municipal muitas pessoas dispersaram, sendo autuadas 14 pessoas pelo crime de descumprimento de medida sanitária. Ainda foi apreendido um aparelho de som de um automóvel, por estar causando perturbação do sossego alheio.

Brigada Militar

