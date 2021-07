37° BPM prende indivíduo por Porte Ilegal de Arma de Fogo em Iraí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na noite de sexta-feira (02/7) policiais militares prenderam um homem de 47 anos de idade, no município de Iraí.

O indivíduo foi preso após revista pessoal e veicular, onde foi localizado no interior do veiculo um revólver calibre 38, municiado com cinco munições intactas. Ainda em consulta foi verificado que a arma encontrava-se em situação de furtada.

O homem preso e o material apreendido foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para registro do flagrante.

Brigada Militar

