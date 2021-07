Polícia indicia dois jovens por tentativa de homicídio em Chiapetta

Compartilhar Pin 0 Compart.

O delegado da Polícia Civil de Chiapetta, William Garcez, remeteu à justiça o inquérito policial instaurado para a apuração de crime de tentativa de homicídio, ocorrido no município de Chiapetta no último domingo, dia 27 de junho.

O fato envolve dois indivíduos (com 20 e 22 anos de idade), que após um desentendimento, desferiram chutes na cabeça da vítima, acarretando “traumatismo craneo-encefálico” e estado de coma.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Segundo informou o delegado de polícia William Garcez, responsável pelo caso, os autores do crime foram indiciados no art. 121, caput, combinado com art. 14, inciso II, do Código Penal.

Fonte: Rádio Alto Uruguai – com informações da Polícia Civil

Curtir isso: Curtir Carregando...