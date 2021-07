Homem é preso por uso e falsificação de CNH na RSC 472 em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Sgt Biberg

Na tarde desta sexta-feira (2/7) os policiais militares do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto realizaram a prisão de um homem de 47 anos, natural de Palmeira das Missões, pelo crime de uso e falsificação de documento particular, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na RSC-472, no município de Tenente Portela.

O homem conduzia um caminhão M Benz, placas do município de Serebi, quando abordado pelos policiais apresentou uma CNH categoria AD porém, em consulta no banco de dados oficial do Detran, a habilitação original é apenas categoria AB.

O mesmo foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia de Tenente Portela para registro da ocorrência.

Comunicação Social do 1ºBRBM

Texto: Sd Piekas

