Eduardo Leite, governador do RS, fala sobre homossexualidade em entrevista a Bial: ‘Eu sou gay. E tenho orgulho disso’

Foto: reprodução

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falou de sua orientação sexual em entrevista gravada na tarde dessa quinta-feira (1º), ao programa Conversa com Bial, da TV Globo. A entrevista será veiculada na madrugada desta sexta (2).

“Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso.”

Leite disse que não tem “nada a esconder” e que se orgulha de sua sexualidade.

“Agora, como a minha participação nessa política nacional, nesse debate nacional começa a despertar talvez maiores ataques por conta de adversários, alguns vêm com piadas, ilações, como se eu tivesse algo a esconder. Pois bem, que fique claro, não tenho nada a esconder. Tenho orgulho dessa integridade de poder aqui dizer também sobre a minha orientação sexual, quem eu sou, embora devêssemos viver num país em que isso fosse uma não-questão, mas, se é, está aqui claro”, disse.

O governador do RS cumpre agenda em São Paulo nesta quinta-feira. Ele é um dos pré-candidatos do PSDB à Presidência da República, devendo disputar prévias contra o governador de São Paulo, João Doria Júnior, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto e o senador cearense Tasso Jereissati.

Políticos elogiam posicionamento

O posicionamento do governador Eduardo Leite gerou aprovação de partidários e oposicionistas. O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), colega de partido, postou no Twitter: “Admiração e respeito ao meu amigo”.

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL), da bancada de oposição na Assembleia Legislativa do RS, também parabenizou Leite. “Atitude corajosa de falar sobre sua orientação sexual. Atitude necessária para ajudar LGBTs que lutam pelo fim da discriminação”, escreveu.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) também elogiou a “coragem” do governador do RS. “A sociedade só avança em cada momento histórico inspirada pelo exemplo. Que outros exemplos venham, de união, respeito e democracia!”, postou nas redes sociais.

O senador Fabiano Contarato (REDE-ES) também parabenizou Leite pela “bravura”. “Sei a dor que é a prisão do armário, sobretudo num ambiente conservador como a Política, e cada um deve descobrir seu momento certo para esse gesto. Seja feliz e siga seu ótimo trabalho: a vida será mais leve!”, aconselhou.

Fonte: G1

