Coronel Bicaco registra o 31° óbito por Covid-19

Coronel Bicaco registrou nesta sexta-feira (02), o 31° óbito por Covid-19.

A vítima é uma mulher de 70 anos, que internou no Hospital Santo Antônio de Pádua em Coronel Bicaco, sendo removida para UTI do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, onde permaneceu até a data do óbito.

O município tem hoje 38 casos ativos de Coronavírus. Há ainda três pacientes internados em UTIs Covid, sendo dois no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela e um em Passo Fundo.

Fonte: MB Notícias

