Campo Novo registra o 17° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Campo Novo confirmou o 17° óbito por Covid-19 nessa quinta-feira, 1° de julho. A vítima é uma mulher.

O município tem hoje 42 casos de Covid-19 e 09 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial. Campo tem 06 internações em decorrência da Covid-19, sendo 02 pacientes em leitos clínicos Covid e 04 em UTI-Covid.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O óbito foi lamentado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Campo, já que a vítima identificada como irmã Selmira Paixão era uma das pioneiras do Círculo de Oração da Igreja.

Confira a nota oficial da Igreja Assembleia de Deus de Campo Novo em sua página oficial no Facebook:

Aprouve a Deus recolher no dia de hoje ao seu santo descanso nossa irmã Selmira Paixão. (Vítima de Covid 19). Irmã Selmira uma das pioneiras do círculo de oração. Serva de Deus exemplar. Nossas condolências à família inlutada que Deus conforte os vossos corações em Cristo Jesus na esperança da ressureição no grande e glorioso dia do Senhor.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...