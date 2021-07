Assaltante simula estar acidentado e rouba automóvel em Esperança do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

No início da madrugada desta sexta-feira (02), por volta de 0h50min, a Brigada Militar teve de atender uma ocorrência, referente a um roubo de veículo, ocorrido no município de Esperança do Sul.

De acordo com informações colhidas junto à Polícia Civil, o assalto aconteceu nas proximidades do acesso à Barra do Turvo, no sentido Esperança do Sul. O acusado teria colocado uma bicicleta na estrada, para simular que teria sofrido um acidente. A vítima parou seu automóvel para prestar socorro, e acabou sendo assaltada.

O suspeito do roubo, um indivíduo de 24 anos de idade, fugiu com o veículo, mas acabou sendo capturado nas proximidades do cemitério municipal de Três Passos, após colidir o automóvel contra uma árvore. Ele não sofreu ferimentos.

Após deter o suspeito, os policiais militares do 7º BPM o encaminharam até a Delegacia de Polícia de Três Passos, para lavratura do flagrante. Após os trâmites legais, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

