Região Palmeira das Missões-Covid da qual Tenente Portela pertence, segue com Alerta no Sistema 3As de Monitoramento

Governo do RS

O Gabinete de Crise optou, em reunião coordenada pelo vice-governador Ranolfo Vieira Júnior nesta quarta-feira (30/6), por manter o Alerta em 12 das 21 regiões Covid do Estado.

As regiões de Bagé, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana seguem com Alerta dentro do Sistema 3As de Monitoramento. Nesta semana, novamente não foram emitidos novos Avisos.

Por outro lado, a equipe técnica do GT Saúde e do GT Protocolos sugeriu a retirada dos Alertas de Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo. Desde a implementação do novo sistema, em maio, ainda não havia ocorrido a retirada de um Alerta.

“É importante ressaltar que a retirada dos alertas de Santo Ângelo e Santa Cruz do Sul não significa relaxamento nos cuidados. É fundamental que os municípios dessas regiões permaneçam com ações de controle e acompanhamento da pandemia, para evitar o aumento de casos e suas consequências. Reconhecemos a melhora, em não precisarmos emitir novos alertas e avisos e, ainda, recebermos essa sinalização do GT Saúde para a retirada dos alertas em duas das 14 regiões que integravam essa lista, mas seguimos atentos”, disse o vice-governador Ranolfo.

A região de Santo Ângelo, ao longo de junho, apresentou quedas acentuadas nos números de casos confirmados, de óbitos e, principalmente, de internados em leitos clínicos. A queda de internados em UTI é mais recente, desde 20 de junho.

Em Santa Cruz do Sul, a incidência de casos confirmados é bem similar à do Estado, e a de óbitos, menor que a do Estado. A região vem reduzindo o número de internados em leitos clínicos desde 8 de junho, o que colaborou para a definição de retirada do Alerta.

As 12 regiões mantidas em Alerta receberam novos relatórios a respeito da situação da pandemia de cada uma. Todos os documentos estarão disponíveis ainda nesta quarta-feira no site do Sistema 3As de Monitoramento.

Confira aqui o histórico de cada uma das 21 regiões Covid.

As equipes técnicas do governo do Estado acompanham diariamente a evolução da pandemia de coronavírus nas regiões. Uma vez que o Sistema 3As de Monitoramento é de gestão compartilhada, o diálogo entre as equipes do governo e das regiões e municípios é constante.

Quando os planos de Ação das regiões não estão condizentes com a situação da pandemia ou quando as regiões apresentam piora, o governo do Estado tem chamado prefeitos, associações regionais e membros dos comitês regionais para reuniões específicas.

A mais recente foi realizada com a Covid de Cachoeira do Sul. Também já houve encontros, nas últimas três semanas, com as regiões de Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Passo Fundo, Santa Rosa e Palmeira das Missões. Todos foram conduzidos pela secretária Arita Bergmann (Saúde), com participação do secretário Luiz Carlos Busato (Articulação e Apoio aos Municípios) e do procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles.

REGIÕES COM ALERTA

• Bagé

• Cachoeira do Sul

• Caxias do Sul

• Cruz Alta

• Erechim

• Ijuí

• Palmeira das Missões

• Passo Fundo

• Pelotas

• Santa Maria

• Santa Rosa

• Uruguaiana

Texto: Suzy Scarton

Edição: Vitor Necchi/Secom

